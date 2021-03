Motomondiale: Bagnaia, ‘pole modo migliore per iniziare avventura in Ducati ufficiale’

27 Marzo 2021 19:27

Losail, 27 mar. – (Adnkronos) – “è il miglior modo possibile per iniziare una nuova avventura con il team ufficiale Ducati e sicuramente per partire domani in gara”. Così Francesco Bagnaia dopo la pole position conquistata nel Gp del Qatar, prima gara della stagione 2021 della MotoGp. “Sono felicissimo -aggiunge il 24enne piemontese-. Vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia, loro stanno sicuramente gioendo con me. La qualifica è stata bellissima, già ieri avevo detto che secondo me si poteva arrivare a 1’52”. Nel primo tentativo non mi è venuto tutto bene, invece nel secondo quando ho iniziato a spingere ho visto che mi ci avvicinavo. Questo è un tempo incredibile, non me lo aspettavo, sinceramente. Al terzo settore quando ho visto che ero quattro decimi sotto al mio tempo migliore ero incredulo”.