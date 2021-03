Morte Vanacore, ufficiale il rinvio di Cavese-Catanzaro

16 Marzo 2021 18:39

Morte Vanacore, posticipato il match tra Cavese e Catanzaro dopo la tragica notizia delle ultime ore

La morte del vice allenatore della Cavese Antonio Vanacore ha smosso il mondo del calcio. Il 45enne, scomparso poche ore fa dopo l’aggravarsi delle sue condizioni legate al Covid, aveva militato anche nel Catanzaro da calciatore. E proprio Cavese-Catanzaro si sarebbe dovuta giocare questa domenica, ma è stata rinviata a mercoledì 24 marzo. “La Lega – si legge – a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Prima Squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a mercoledì 24 marzo 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00″.