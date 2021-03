Morimoto, che disastro! Arrestato l’ex attaccante del Catania dopo un incidente: era positivo all’alcoltest

17 Marzo 2021 13:21

Disavventura per l’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto, arrestato dopo un incidente: era positivo all’alcoltest

L’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto l’ha combinata grossa, ma sarebbe potuta andare peggio. Il calciatore giapponese, in rossoblu dal 2006 al 2013, è stato infatti arrestato in Paraguay – dove gioca, con la maglia del Luqueño – in seguito a un incidente provocato con la sua auto e che ha coinvolto anche un motociclista, a cui non ha prestato soccorso. Dopo i controlli della Polizia, Morimoto è risultato anche positivo all’alcoltest, con un tasso di 0.41 mg. Per fortuna, l’incidente non ha riscontrato vittime, ma sono presenti evidenti danni su entrambi i mezzi.

L’avventura con il Luqueño, mai veramente iniziata, potrebbe essere già finita per l’attaccante, che nell’ultima stagione ha giocato in patria con l’Avispa Fukuoka. In Italia si ricorda soprattutto per l’esperienza etnea (97 presenze, 20 gol e 7 assist), inframezzata dalla parentesi con il Novara.