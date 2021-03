Reggina-Monza, clima disteso in casa brianzola: scherzo di Balotelli e D’Errico a Diaw, gli attaccano figurine di Barrow ovunque [FOTO]

11 Marzo 2021 13:13

Reggina-Monza, a due giorni dal match del Granillo clima sereno in casa brianzola: scherzo di Balotelli e D’Errico a Diaw

Tra due giorni la Reggina ospita il Monza al Granillo. Il clima in casa brianzola, per i recenti risultati e per la classifica – in linea con gli obiettivi – è abbastanza sereno e disteso. La dimostrazione sta tutta nello scherzo che Balotelli e capitan D’Errico hanno compiuto nei confronti di Diaw: hanno infatti attacco un’infinità di figurine del centravanti del Bologna Barrow ovunque, dall’armadietto dello spogliatoio all’auto. “Diaw ha detto che Barrow è il suo idolo! Allora l’abbiamo accontentato”, ha scritto Balotelli nelle sue Instagram Stories. Successivamente, sempre attraverso i canali social, ha filmato tutti gli oggetti in cui ha incollato le figurine di Barrow. Come l’ha presa Diaw? (Relativamente) bene. Un bel dito medio, col sorriso, ai due compagni, e poi via a togliere le immagini dall’auto una per una. In alto la fotogallery con le immagini dello scherzo.