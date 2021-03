Miss Lady Vip Tour del Principe Valentina Canino si aggiudica la Finale Nazionale di “Miss Ragazza Cinema Ok Italia 2021”

12 Marzo 2021 15:44

Successo strepitoso del “Principe a Sanremo 2021” con i suoi iscritti alla propria organizzazione talent di moda eventi e spettacoli. Queste sono emozioni uniche che lasciano il segno! A Sanremo 2021 ha vinto la bellezza , il talento , ha vinto la Calabria , Ha vinto Vip Tour del Principe.Ci viene da dire che la Calabria a Sanremo C’e’. Nell’ambito della settimana del Festival della Canzone Italiana come da tradizione, anche quest’anno, seppur limitato dalla normativa anti-Covid di cui sono state rispettate tutte le direttive compreso il tampone, è andato in onda lo spettacolo televisivo “Una Lady & Una Miss X Sanremo”, in assenza totale di pubblico, presso lo studio della Globe TV Channel nel “Grand Hotel des Anglais” a Sanremo. A Sanremo di scena il talento, il cinema, la bellezza , la vincitrice delle Lady precisamente Una Lady X Sanremo 2021 e’ la Dott.ssa Valentina Canino (42 anni di Palmi), fisioterapista fà parte ad Accademia Italia Film Vip Tour del Principe.

Invece la fascia di “Una Miss X Sanremo 2021” se l’aggiudica “La diciannovenne Alessia Martiniello studentessa universitaria di Ponzacco (Pisa), con l’hobby della recitazione. Per quanto riguarda gli associati a Vip Tour del Principe si aggiudicano le fascie che li portano direttamente alle finali nazionali:

Valentina Canino Vip Tour del Principe

Valentina Damiani Vip Tour del Principe

Annagrace Albanese Vip Tour del Principe

Hanno inoltre partecipato :

Giorgia Demilito , Aurora Franceschini

Rebecca Nionelli , Maria Chiara Gallo

Amalia Togni , Susanna Catellani

Giulia Melis, Amelia Forte, Fernanda Rupi,

Angela Santoro ,Sara Mayda, Paola Lippi e Renata Seliukaite.

La trasmissione, proseguendo una tradizione, vuole essere soprattutto Testimonial contro la Violenza sulle Donne, da cui il colore rosso degli

abiti indossati da tutte le partecipanti che ogni anno, tranne questo per evidenti regole sanitarie, si esibiscono anche in uno spettacolo di denuncia e che per questo elevato significato morale è stato patrocinato dal Centro Antiviolenza del comune di Sanremo. All’evento e sempre collegata al tema fondamentale della trasmissione era presente anche l’attrice e modella americana Rebecca Lynn Guetere che con il proprio fascino ha presentato il calendario “Rinascita 2021” realizzato per combattere la piaga della violenza sulle donne da Rebecca e da Sarajo Mariotti con la collaborazione dell’assessore alle politiche sociali di Pisa Gianna Gambaccini. Durante la trasmissione si sono esibiti per i telespettatori il cantante Mark Cucchelli, la soubrette, ballerina e attrice di teatro e di cinema e cantante Marcia Sedoc e l’esplosiva, divertente e coinvolgente ballerina di Vip Tour del Principe Valentina Damiani che con i suoi balli e interpretazioni fonde in un unico spettacolo la danza e la scenografia di personaggi noti, reinterpretando in questo caso il monello Gianburrasca. L’evento, realizzato e diretto dal regista Massimo Maria Civale e prodotto dalla Emmei Promotion gruppo civale. Lo spettacolo televisivo e’ stato immortalato dagli scatti dai fotografi locali e dal gruppo fotografi & collaboratori associati ad Accademia Italia Film Tour del Principe. Si ringrazia per l’ ottima collaborazione i Ph sanremesi Roberto Gaggero , Rosella Facciolo, Gianni Lari e l’Influencer social media Miss Lady Marilena Ferri Vip Tour del Principe.Si ringrazia l’operatore di ripresa Rino Mazzariello, Giuseppe Romanelli ottimo collaboratore e manager pugliese. L’evento è stato seguito in diretta nei canali di Accademia Italia Film Tour del Principe oltre che sulla pagina Facebook gruppo Civale. La manifestazione straordinaria “Una Miss X Sanremo 2021” e’ stata trasmessa su Rete Italia nel canale televisivo Telemoda e riproposto da SkyTv. Soddisfatti e molto motivati Giuseppe e Concetta Gaudenzi responsabili Casting Nazionali di Miss Ragazza Cinema Ok Italia & Un Volto X Fotomodella gruppo Civale. I talent Manager siciliani titolari “Vip Tour del Principe” non sono nuovi a queste imprese nazionali e internazionali, infatti , nel 2016 e nel 2019 hanno vinto sempre con il gruppo civale la “Miss Million Dollar” a Joannesburb in Sud Africa. Ci viene da dire che la Calabria a Sanremo C’e’. Queste sono emozioni uniche che lasciano il segno! Ha vinto il Principe di Accademia Italia Film

Management Artist Casting Nazionali Miss Ragazza Cinema Ok Italia & Un Volto X Fotomodella Gruppo Civale

Presidente Accademia Italia Film Vip Tour del Principe

Cav.Prof.Giuseppe Gaudenzi

Direttore Artistico Casting Nazionali

Dott.ssa Concetta Abruzzo

Pubbliche Relazioni Comunicazioni Media/Stampa

Speaker Ufficiali Vip Tour del Principe

Dott.ssa Francesca Di Raimondo

Dott.Laura Sangiorgio

Publi/VideoMaker Vip Tour del Principe

Miss Lady Influencer Marilena Ferri

Ph Ufficiali Vip Tour del Principe

Gianni Lari , Rosella Facciolo e Roberto Gaggero.

Prossimo appuntamento alla Reggia di Caserta con la Stella d’Europa 2021 Miss & Lady Stella d’Europa 2021.