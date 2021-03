Minacce a Matteo Renzi: recapitata busta con due bossoli

3 Marzo 2021 18:24

Minacce a Matteo Renzi: vile gesto contro il leader di Italia Viva

Minacce a Matteo Renzi. Una busta con due bossoli e’ stata recapitata al leader di Italia Viva.

Minacce a Matteo Renzi, Guerini: “gesto vile, solidarietà a Renzi”

“Una busta con due proiettili. Gesto vile, da condannare fermamente. La mia solidarieta‘”. Cosi’ il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sulle minacce al leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Minacce a Matteo Renzi, Ronzulli (FI): “ci auguriamo che i responsabili vengano identificati e puniti”

“Totale solidarieta’ al Senatore Matteo Renzi: la critica politica non dovrebbe mai tradursi in Minacce. Profanare il Tempio della Democrazia con l’invio di proiettili a un rappresentante del popolo italiano, chiunque esso sia, e’ un atto gravissimo. Certi che il leader di Italia Viva non si lascera’ intimidire, ci auguriamo che i responsabili di questo vile gesto vengano immediatamente identificati e puniti“. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.

Minacce a Matteo Renzi, Casini: “contro lui accanimento senza precedenti”

“Esprimo al collega senatore Matteo Renzi la mia piena solidarieta’. Questo episodio intimidatorio e’ la spia di un odio e di un accanimento che c’e’ nei suoi confronti come poche volte abbiamo visto nella storia della Repubblica“. Lo dice in una nota Pier Ferdinando Casini.

Minacce a Matteo Renzi, Gelmini: “da condannare con determinazione”

“Sincera solidarieta’ e vicinanza al senatore Matteo Renzi, destinatario di una busta contenente due proiettili. La violenza e le Minacce di ogni tipo vanno condannate con decisione e determinazione e nulla hanno a che vedere con la normale dialettica politica. Siamo certi che Renzi non si fara’ in alcun modo intimidire“. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Minacce a Matteo Renzi, Calenda: “grave intimidazione, uniti contro minacce”

“Esprimo piena solidarietà a @matteorenzi per la grave intimidazione subita. Alle minacce occorre rispondere uniti e con la massima intransigenza“. E’ quanto scrive in un tweet il leader di Azione Carlo Calenda.

Minacce a Matteo Renzi, Mulè: “solidarietà incondizionata”

“Solidarieta’ incondizionata al senatore Matteo Renzi, destinatario di un vile atto intimidatorio ancora piu’ grave perche’ fatto recapitare presso il Senato della Repubblica“. Lo afferma Giorgio Mule’, sottosegretario alla Difesa. “Lo scudo della societa’ civile unita alla maturita’ delle istituzioni costituiscono la migliore risposta a chi non avra’ mai cittadinanza nella democrazia italiana“, aggiunge.

Minacce a Matteo Renzi, Tajani: “solidarietà per gesto intimidatorio”

“Solidarieta’ a Matteo Renzi per il vile gesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai entrare nella dialettica politica. Spero che vengano individuati i responsabili“. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

Minacce a Matteo Renzi, Bruno Bossio: “solidarietà e vicinanza”

“Mi auguro che venga subito fatta piena luce sul’intimidazione a Matteo Renzi, al quale va tutta la mia solidarietà”. Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Nello stesso tempo dobbiamo denunciare le parole d’odio sulla rete e su alcuni media. Esse tracimano e prendono vita nel mondo reale inquinando il dibattito pubblico e trasformandosi in episodi di violenza e minacce”.