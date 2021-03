Militare morto dopo vaccino AstraZeneca, lotto di fiale commercializzato in tutta Europa

11 Marzo 2021 16:07

Militare morto dopo vaccino AstraZeneca, il procuratore capo di Siracusa: “Si tratta di un lotto che è stato commercializzato sia in Italia che in Europa”

“Si tratta di un lotto che è stato commercializzato sia in Italia che in Europa. Stiamo indagando e purtroppo non è facile visti i numerosi soggetti coinvolti. Non dobbiamo creare allarmismo ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica”. Lo ha detto all’ANSA il procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino, in merito all’inchiesta sulla morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marina militare ad Augusta, deceduto per un arresto cardiaco il giorno dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca che fa parte di un lotto di migliaia di fiale distribuito in tutta Europa.