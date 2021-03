Milazzo: l’Amministrazione ricorda la “Giornata nazionale vittime della mafia”

21 Marzo 2021 14:21

Milazzo: oggi 21 marzo ricorre la XXVI edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dalle associazioni “Libera” e “Avviso Pubblico”

Oggi 21 marzo ricorre la XXVI edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dalle associazioni “Libera” e “Avviso Pubblico”. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere vicinanza a tutti familiari delle persone innocenti che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata. “Occorre un impegno costante e continuo affinché le infiltrazioni mafiose e criminali siano definitivamente cancellate – sottolinea il sindaco Midili -. Lo impone anche il tributo che si deve alle tante persone oneste che si sono battute contro le mafie e per la cultura della legalità. Lo si deve soprattutto alle nuove generazioni”.