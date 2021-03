Milazzo: vasto incendio all’interno di un ex stabilimento balneare, sul posto i Vigili del Fuoco

23 Marzo 2021 21:56

Milazzo: i Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi intorno alle 18, per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un ex stabilimento balneare nella riviera di ponente della città in questione

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti oggi intorno alle 18, per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un ex stabilimento balneare nella riviera di ponente della città in questione. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. La squadra è intervenuta con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, sedando tutte le fiamme. Il tetto, unica struttura non in muratura, è andato distrutto. Fortunatamente non si registrano infortunati. Dopo aver bonificato tutta l’area e messo tutto in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.