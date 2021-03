Milazzo: arrestato 30enne per violazione degli obblighi a cui era sottoposto

17 Marzo 2021 12:14

Milazzo, arrestato dalla Polizia di Stato trentenne per violazione degli obblighi a cui era sottoposto

I poliziotti del Commissariato di Milazzo lo hanno arrestato nella flagranza di reato nella serata di ieri. Si tratta di un trentenne di San Filippo del Mela, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2. L’uomo, che a suo carico annovera vari pregiudizi penali, è stato sorpreso in un comune diverso da quello di residenza senza giustificato motivo. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida.