24 Marzo 2021 15:54

Metrocity, contrattazione 2021: si riparte dagli incentivi economici per il personale tecnico e la Stazione Unica Appaltante. In esame i regolamenti

Si è riunita la delegazione trattante presieduta dal dottor Paolo Morisani, coadiuvato dal Dott. Vincenzo Cuzzola – componente – al fine di discutere i regolamenti funzioni tecniche e relativo alla Stazione Unica Appaltante, questione all’ordine del giorno. Nel merito, si sono registrate: la relazione della dott.ssa Maria Grazia Blefari in ordine alle assunzioni di responsabilità delle Commissioni poste a presidio dell’espletamento delle procedure di gara; sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, le osservazioni del coordinatore la Rsu Città Metropolitana Antonio Romeo, nonché l’intervento del Segretario Generale della Cisl-fp Enzo Sera avente ad oggetto i due regolamenti relativi agli incentivi economici in favore dei dipendenti dei due settori interessati – da estendere al personale di altri settori che svolgano tali mansioni; per la Cgil, è intervenuto Domenico Fanti su eventuali incentivi per i dipendenti incaricati di P.O. Alla riunione – svoltasi in web-conferenza – erano presenti il Segretario Aziendale Cisl-FP Felice Foti, Daniela De Blasio e per la Rsu Elena Festa. Per il Sindacato autonomo Csa, Nino Pettè. I lavori si sono conclusi con l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno e rinviando, invece, la discussione degli altri punti ad altra convocazione nell’arco della settimana. Infine, Adolfo Romeo delegato Cisl-Fp, con il consenso di tutti, Rsu compresa, ha chiesto al Presidente della delegazione trattante, dott. Paolo Morisani, di farsi portavoce presso l’Amministrazione Metropolitana della richiesta di revisione, rispetto a decisioni precedenti, volta a concedere ai dipendenti in Smart working i buoni pasto, tenuto conto che il lavoro agile – imposto ai dipendenti dall’emergenza sanitaria che si protrae ancora oggi – viene effettuato sotto il controllo del dirigente di appartenenza e mediante strumenti informatici personali, consumi a proprio carico.