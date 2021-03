Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C in Sicilia e Calabria

11 Marzo 2021 22:51

Meteo: ecco le temperature massime registrate giovedì 11 marzo 2021, in alcune località italiane. +20°C in Sicilia e Calabria

Anche la giornata odierna è stata caratterizzata dal tempo in prevalenza stabile, anche soleggiato in particolare sulle regioni del Centro/Sud, ma non sono mancate nubi irregolari e anche qualche pioggia localizzata. In Calabria e Sicilia si sono registrate punte di +20°C.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, giovedì 11 marzo 2021, in alcune località italiane: