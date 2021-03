Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Bova, +18°C a Messina

6 Marzo 2021 21:44

Meteo: le temperature massime registrate oggi, 6 marzo, in alcune località italiane. Temperature primaverili in Calabria e Sicilia

Anche oggi temperature miti in Italia in particolare al Sud. Da domani l’Anticiclone si allenta e si attraverserà una fase più fredda. In Calabria ed in Sicilia le temperature hanno raggiunto i +21°C ed i +18°C.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 6 marzo 2021, in alcune località italiane: