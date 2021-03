Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C in Sicilia e +22°C in Calabria

27 Marzo 2021 19:24

Meteo: ecco le temperature massime registrate sabato 27 marzo, in alcune località italiane. +24°C in Sicilia e +22°C in Calabria

E’ stata una giornata con temperature alte in Italia ed in particolar modo in Calabria e Sicilia dove si sono registrate +24°C e +22°C. Nel resto della penisola abbiamo avuto +25°C in Sardegna, +17°C a Roma, Milano e Firenze.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 27 marzo 2021, in alcune località italiane: