Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C in Calabria e Sicilia

1 Marzo 2021 21:00

Meteo: ecco le temperature massime registrate oggi, lunedì 1 marzo, in alcune località italiane. +20°C in Calabria e Sicilia

Proseguono le giornate con temperature miti in tutta Italia in special modo al Centro/Sud. In Calabria e Sicilia registriamo una temperatura massima di +20°C a Enna e Botricello.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 1 marzo 2021, in alcune località italiane: