Calcio a 5, la Meta Catania Bricocity sbatte su Weber e i sei legni: addio Final Eight di Coppa Italia

27 Marzo 2021 13:09

Calcio a 5, una sfortunata Meta Catania Bricocity dice addio alle Final Eight di Coppa Italia: stop casalingo contro Matera

Impossibile decifrare la sconfitta della Meta Catania Bricocity. Impossibile, in maniera cervellotica andare a racchiudere sfortuna, legni, super parate di Weber e disattenzioni punite al minimo errore. Brucia tanto, un dispiacere enorme soprattutto per come i rossazzurri hanno condotto il match e un’eliminazione e un addio alla Final Eight di Coppa Italia veramente inspiegabile.

Dinamiche della gara che parlano di una partita vissuta dal primo al all’ultimo minuto a grande intensità soprattutto per merito della Meta Catania. Andata in vantaggio nel primo tempo con Rossetti, sfortunata nell’aver colto tre pali clamorosi con Weber nettamente battuto e raggiunta da un diagonale di Wilde che grida vendetta. Rossazzurri però voraci e bramosi con Carmelo Musumeci ispirato e mattatore ed autore del gol del nuovo vantaggio che chiudeva il primo tempo. Nella ripresa subito l’espulsione di Neto ma la Meta Catania Bricocity non riusciva a sfruttare la superiorità numerica o meglio Weber si superava in almeno due occasioni. Dal gol del possibile 3-1 al 2-2 con il tiro di Santos strozzato che trovava l’infortunio di Dovara per la rete del pareggio. La Meta Catania Bricocity non mollava e pressava ancora ma prima veniva fermata ancora da Weber su Suton, poi ancora palo clamoroso di Venancio, ma trovava il tris con la doppietta di Rossetti. Un vantaggio a cinque dal termine che sembrava determinante, ma la difesa rossazzurra si addormentava lasciando tutto solo Pulvirenti a siglare il clamoroso 3-3. Samperi spingeva i suoi al massimo sforzo, ma ancora una carambola clamorosa vedeva il vantaggio assurdo di Matera con l’autorete che condannava la Meta Catania Bricocity. L’assalto finale era tutto cuore e coraggio, ma ancora Weber e ancora un palo clamoroso a due secondi dalla fine non permettevano ai rossazzurri di strappare i supplementari. Una beffa cocente per la Meta Catania Bricocity con un’eliminazione che brucia parecchio per le tante occasioni sprecate e la fortuna che oggi ha girato le spalle a Musumeci e compagni per diventare la compagna della Cmb Signor Prestito Matera.

META CATANIA BRICOCITY-SIGNOR PRESTITO CMB MATERA 3-4 (1-1 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Silvestri, Baldasso, Josiko, C. Musumeci, Foti, Messina, Rossetti, L. Musumeci, Suton, Baisel, Biagianti, Rinaudo, Mambella. All. Samperi

SIGNOR PRESTITO CMB MATERA: Weber, Garrido, Neto, Santos, Wilde, Pulvirenti, Perrucci, Ramon, Arvonio, Cesaroni, Bizjak, Romagnoli, Strippoli, Nucera. All. Nitti

MARCATORI: 5’15” p.t. Rossetti (M), 7’30” Wilde (S), 15’ C. Musumeci (M), 11’10’’ s.t. aut. Dovara (M), 13’ Rossetti (M), 14’30’ Pulvirenti (S), 16’ aut. C. Musumeci (M)

AMMONITI: Josiko (M), Baldasso (M), L. Musumeci (M), Wilde (S), Neto (S), Rossetti (M)

ESPULSI: al 3’ s.t. Neto (S) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Gianfranco Marangi (Brindisi), Federico Beggio (Padova) CRONO: Fabio Alfio Sfilio (Acireale)

Ufficio Stampa Meta Catania Bricocity