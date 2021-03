Messina: visita di commiato del Prefetto Librizzi a Palazzo Zanca

9 Marzo 2021 14:24

Il Prefetto Maria Carmela Librizzi è stata accolta stamani a Palazzo Zanca in visita di commiato, dal Sindaco Cateno De Luca insieme al Vicesindaco Carlotta Previti e all’Assessore Dafne Musolino. Dopo tre anni di permanenza nella città dello Stretto la Librizzi rimarrà sempre in Sicilia, alla guida dell’Ufficio Territoriale del Governo della città di Catania. A Messina, come disposto dal Viminale, a Palazzo del Governo arriverà da Caltanissetta, la dottoressa Cosima Di Stani. E’ stato un incontro cordiale nel corso del quale si è dialogato su quanto è stato affrontato nell’anno appena trascorso e ancora in itinere per l’emergenza epidemiologica, auspicando nello svolgimento dei propri compiti una sempre più forte e sinergica collaborazione tra le istituzioni per la soluzione dei problemi del territorio, soprattutto in termini occupazionali, economici e sociali aggravati dalla pandemia. Al termine della visita protocollare, il Sindaco ha donato al Prefetto un fascio di fiori e nel formulare i migliori auguri di buon lavoro nella nuova sede, De Luca ha salutato simpaticamente il Prefetto con: “ci vediamo alla nostra prossima sede di… Palermo!