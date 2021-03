Messina: su Microsoft Teams la presentazione di due volumi a cura di IDOS

2 Marzo 2021 13:14

Messina: giovedì su Microsoft Teams e in diretta Facebook si svolgerà il webinar per la presentazione di due volumi, ovvero, “Dossier statistico immigrazioni” e “L’integrazione dimenticata”, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS

Giovedì 4 marzo, alle ore 16 su Microsoft Teams e in diretta Facebook (https://www.facebook.com/unime.scipog/ ), si svolgerà il webinar per la presentazione di due volumi, ovvero, “Dossier statistico immigrazioni” e “L’integrazione dimenticata”, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS. “L’evento, organizzato dal Dipartimento SCIPOG e dal Dottorato in Scienze Politiche di UniMe, vedrà tra i relatori anche il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Moschella, il Direttore SCIPOG, prof. Mario Calogero, il dott. Fabio Ruggiano (CEMI) e diversi docenti. Coordinerà la prof.ssa Lidia Lo Schiavo (Associata di Sociologia Generale), mentre le conclusioni saranno tratte dal Prorettore agli Affari Generali, prof. Luigi Chiara.