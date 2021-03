Messina: Santi Trovato è il nuovo Direttore Generale di AMAM

26 Marzo 2021 21:35

Messina: è l’ingegnere Santi Trovato il nuovo Direttore Generale di AMAM, che guiderà l’Azienda di Viale Giostra per tre anni

E’ l’ingegnere Santi Trovato il nuovo Direttore Generale di AMAM, che guiderà l’Azienda di Viale Giostra per tre anni, con incarico ulteriormente rinnovabile. La nomina è stata deliberata oggi dall’Assemblea dei Soci dell’AMAM, ad esito della procedura di selezione avviata con Avviso pubblico per l’individuazione del vertice gestionale dell’Azienda, lo scorso 5 gennaio e che ha visto l’ingegnere Trovato primeggiare per titoli, esperienze e competenze gestionali maturate in campo professionale e alla guida di enti pubblici e privati nel territorio regionale e provinciale. La nomina del Direttore Generale di AMAM, quest’oggi, completa l’operazione di ricostituzione dell’assetto di governance al vertice dell’Azienda.