19 Marzo 2021 09:20

Messina: polo impiantistico a Furnari. Le precisazioni del sindaco Crimi: “il Tar Catania ha respinto la richiesta di sospensiva”

“Si apprende dagli organi di stampa che sui propositi di avvio del polo industriale per il trattamento dei rifiuti della SRR Messina Provincia, avverso i quali il Comune di Furnari, con atto di intervento dei cittadini furnesi, ha presentato impugnazione al Tar Catania, sia stato rigettato il ricorso giudiziario e che l’iter per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Assessorato Territorio Ambiente segue il suo normale corso. Trattasi di una notizia assolutamente falsa”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco, Avv. Maurizio Crimi. “Il Tar Catania ha respinto la richiesta di sospensiva. Il giudizio d’impugnazione segue il suo normale corso e sarà trattato nel mese di novembre 2021. Tempistica che appare molto celere considerati i tempi biblici della giustizia amministrativa. Non solo tutto è ancora pendente, ma a seguito delle ultime difese formulate da Asja Ambiente nel giudizio dinanzi al TAR, sono prossime alla presentazione le denunce penali per l’accertamento di tutte le responsabilità connesse a questa incredibile vicenda. Intanto il Sindaco del Comune di Furnari ha richiesto di essere sentito dinanzi alla Commissione tecnica specializzata dell’Assessorato Ambiente e Territorio per far capire agli organi competenti quanto assurda sia la localizzazione dell’iniziativa intrapresa a ridosso del centro abitato di Furnari”, conclude la nota.