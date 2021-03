Messina: oggi nuova seduta di Consiglio comunale

31 Marzo 2021 12:28

Oggi, mercoledì 31, alle ore 15, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) mozione “Encomio all’attore messinese Nino Frassica”; 2) mozione “Dialettica politica, comunicazione e rischio istigazione all’odio sociale”; 3) mozione “Indirizzo alla Giunta sull’istituzione di una nuova municipalità comprendente i territori delle ex 12^ e 13^ Circoscrizione e contestuale riduzione del territorio dell’attuale 6^ Municipalità. Piena attuazione al regolamento per il Decentramento Funzionale”; 4) conferimento cittadinanza onoraria al Generale di Brigata Bruno Pisciotta, comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”; 5) conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” che giace nel Sacrario di Cristo Re.