5 Marzo 2021 09:18

Messina, nuovo impianto di pubblica illuminazione nella strada comunale Pantano a Larderia: nota congiunta dell’Assessore Caminiti e del Presidente della I Municipalità Scopelliti

E’ stato approvato, con la determina n. 1449/2021, il progetto esecutivo che prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la strada comunale Pantano nel villaggio Larderia. Entro il mese in corso saranno avviate le procedure per la gara d’appalto che consentirà l’avvio di lavori per la durata di 90 giorni. “Prosegue il programma ‘Riaccendiamo Messina’, – dichiara l’Assessore con delega alle Politiche Energetiche Francesco Caminiti – intrapreso dall’Amministrazione comunale, e che nell’ultimo anno ha riportato la luce nelle vie cittadine, negli spazi pubblici e nei monumenti”. L’Assessore ha espresso vivo compiacimento nel constatare come, ancora una volta, grazie alla sinergia creata con gli uffici e al supporto costante fornito a tecnici e dirigenti, sia possibile raggiungere risultati soddisfacenti in tempi rapidi. Piena soddisfazione da parte del Presidente della I Municipalità Giovanni Scopelliti che, dopo un annoso iter contrassegnato da continue richieste, è riuscito a vedere un atto concreto finalizzato alla realizzazione di un’opera di estrema utilità, che garantirà una migliore vivibilità e sicurezza ai residenti. L’efficace sinergia tra la Presidenza, l’Assessore Caminiti e l’Amministrazione comunale ha ridato, in pochissimi mesi di programmazione e lavoro, il giusto lustro ad una contrada totalmente dimenticata fino ad oggi, confermando ancora una volta la grande attenzione verso il territorio dimostrata da questa Amministrazione. Pur trattandosi di un’opera di media entità dal punto di vista economico, essa riveste, tuttavia, un’enorme importanza per la vita quotidiana dei cittadini della zona, soggetti da troppo tempo a notevoli disagi. Il progetto, redatto dal geom. G. Arrigo con RUP Salvatore Saglimbeni, prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la strada comunale Pantano nel villaggio Larderia, con lo scopo di migliorare le condizioni di fruibilità di un’arteria che si diparte dalla SP39 e si richiude sulla stessa strada provinciale, andando a servire un agglomerato di abitazioni sorto negli anni 70’. L’impianto servirà circa 50 famiglie e si svilupperà per 800 metri lungo la strada comunale, dove si prevede di collocare 24 sostegni e altrettanti corpi illuminanti a LED da 35W; la linea di alimentazione sarà realizzata in minitrincea con alimentazione in derivazione dal limitrofo impianto posto sulla SP39, per un costo complessivo pari a 92.000,00 euro.