31 Marzo 2021 11:26

Messina, Navarra sull’assegno unico: “un cambio di passo epocale per la politica italiana. Una riforma complessiva che vuole superare molte iniquità pensando al futuro dei nostri figli”

“L’assegno unico e universale per i figli è diventata legge dello Stato. Si tratta di un cambio di passo epocale per la politica italiana. Una riforma complessiva che vuole superare molte iniquità pensando al futuro dei nostri figli. È una riforma fortemente voluta dal Partito Democratico per contrastare la denatalità e sostenere l’occupazione femminile. Ho dato il mio contributo e ne sono orgoglioso. Da domani il PD metterà tutte le sue energie perché nella fase di attuazione del provvedimento di faccia presto e bene”. E’ quanto scrive in una nota il deputato messinese del Partito Democratico, Pietro Navarra.