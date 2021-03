Messina, Mercato Zaera: ci siamo quasi. De Luca: “Struttura pronta, la prossima settimana saranno consegnati i 32 box”

23 Marzo 2021 14:49

Messina, lavori conclusi al Mercato Zaera: manca sempre meno all’inaugurazione, le parole del Sindaco De Luca e dell’Assessore Mondello

Manca sempre meno all’inaugurazione del Mercato Zaera a Messina. Pochi minuti fa, attraverso una breve diretta Facebook, il Sindaco Cateno De Luca ha illustrato la situazione direttamente sul posto insieme all’Assessore Mondello. La struttura è pronta, con la presenza dei 32 box e del parcheggio auto e moto. “I 32 box – spiega il primo cittadino peloritano dal Viale Europa – saranno consegnati la prossima settimana ad ogni singolo soggetto che provvederà agli allacci delle utenze. Quando tutti saranno pronti ci sarà l’inaugurazione. Entro fine anno, poi, provvederemo ad iniziare i lavori per gli altri due mercati, Sant’Orsola e Vascone”.

La palla passa poi all’Assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello: “Sono pronti i 32 box per i mercatali, i 50 posti auto e i 10 posti moto. La struttura è stata realizzata in 19 mesi, per una spesa complessiva di 1.477.000 €. I tempi sarebbero potuti essere minori, ma abbiamo avuto a che fare con alcuni ritardi. I mercatali ci hanno chiesto delle piccole modifiche alle saracinesche. L’impresa Bellia Salvatore di Agrigento si è occupata di realizzare i lavori”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.