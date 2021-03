Messina: “lavori dell’Open fibra a metà e disagi per residenti e scuola elementare” [FOTO]

13 Marzo 2021 11:23

Messina, la nota del Comitato Messina Nord sull’open fibra

“Open fibra per la 2° volta istalla divieti di sosta temporanei il primo dal 1 al 3 marzo ma non si è visto nessuno, il secondo (allegato) dal 8 al 12 marzo, su quest’ultimo la mattina del 8 hanno effettuato la scarificazione ma no la bitumazione. Oggi è 13 marzo risultato lavori fatti a metà, arriverà la 3° istallazione di divieti di sosta temporanei, risultato ancora disagi per i residenti e per tutti i genitori che accompagnano e prendono i ragazzini della scuola elementare evemero sez. Papardo. Altra nota triste registriamo la totale assenza del quartiere”. La nota del Comitato Messina Nord.