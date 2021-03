17 Marzo 2021 13:19

Messina, Udu: “abbiamo presentato un reclamo per l’assenza delle navette per i poli universitari Annunziata e Papardo”

“Abbiamo presentato un reclamo per l’assenza delle navette per i poli universitari Annunziata e Papardo. Da ormai diversi giorni gli studenti sono stati costretti a raggiungere i due poli in modi alternativi, perché senza alcuna comunicazione sono scomparse le navette. Non accettiamo questo modo di fare e ci aspettiamo maggiore impegno dall’Università, per questo continueremo a chiedere risposte“. E’ quanto scrive in una nota l’UDU Messina – sindacato universitario.