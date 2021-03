Messina: la prof.ssa Giovanna Valenti nominata Prorettrice alla Ricerca e all’Innovazione

8 Marzo 2021 14:26

Messina: la prof.ssa Giovanna Valenti, Ordinario di Fisica Matematica presso il Dipartimento di Ingegneria UniMe è stata nominata Prorettrice alla Ricerca e all’Innovazione

La prof.ssa Giovanna Valenti, Ordinario di Fisica Matematica presso il Dipartimento di Ingegneria UniMe è stata nominata Prorettrice alla Ricerca e all’Innovazione. La prof.ssa Valenti negli anni scorsi ha ricoperto numerosi incarichi, tra gli altri, è stata coordinatore del Cdl di Ingegneria edile, componente del Senato Accademico per il periodo 2007–2013; attualmente fa parte della Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio 2018–21. I suoi interesse di ricerca si focalizzano, tra le altre cose, sulle Metodologie della Termodinamica Estesa per la costruzione di modelli iperbolici, sulle dinamiche di pattern in modelli parabolici ed iperbolici di tipo avvettivo, reattivo e diffusivo ed è autrice, inoltre, di numerose pubblicazioni.