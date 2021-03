3 Marzo 2021 12:08

Messina: istituiti sei stalli di sosta all’ingresso dell’area vaccinale del presidio ospedaliero Piemonte per gli utenti ultraottantenni o loro accompagnatori

Al fine di riservare un’area antistante l’ingresso dell’area vaccinale del Presidio Ospedaliero Piemonte di Messina per la sosta temporanea dei veicoli degli utenti ultraottantenni, o loro accompagnatori, che devono sottoporsi a vaccinazione per il Covid- 19, esclusivamente per il periodo in cui si svolgeranno le vaccinazioni, sono istituiti sei spazi riservati alla sosta temporanea sul lato nord della carreggiata sud, in adiacenza allo spartitraffico centrale di viale Europa, a monte dell’intersezione con via Spadafora. Gli stalli hanno validità oraria 8.30-14, prevedendo, nello stesso periodo, il divieto di sosta, per tutti gli altri veicoli, e la sosta temporanea dovrà avvenire tramite esposizione ben visibile di contrassegno rilasciato a cura del Presidio Ospedaliero Piemonte.