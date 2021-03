Messina, il consigliere Sorbello ai microfoni di StrettoWeb: “De Luca strategicamente crea tensione per attirare l’attenzione. Se ho necessità di entrare nella sua stanza gli busso la porta anche con i piedi…”

23 Marzo 2021 09:00

Messina, il consigliere Sorbello ai microfoni di StrettoWeb: “cosa penso del Governo Musumeci? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Il Governo punti alla costruzione di strade, autostrade, ospedali e infrastrutture che siano utili al popolo”

E’ consigliere comunale di “Ora Sicilia”, il movimento del consigliere regionale Luigi Genovese, figlio del già sindaco di Messina, Francantonio, Salvatore Sorbello è un avvocato, formatosi come penalista presso il noto studio messinese Autru Ryolo, oggi esercita la professione forense anche nell’ambito del diritto del Lavoro. Sorbello ai nostri microfoni ci illustra la propria posizione su De Luca, Ponte sullo Stretto, Governo Musumeci e comunali.

Come giudica la gestione della pandemia da parte del sindaco De Luca?

“Devo essere onesto: mi sarei aspettato qualcosa in più da De Luca ed una maggiore collaborazione con i vari enti e istituzioni. Poi credo che il Comune avrebbe dovuto entrare maggiormente nella gestione del piano vaccinale: per esempio suggerire e concedere a chi di competenza altri spazi, oltre la Fiera, come, ad esempio, il Palascifina. Gli insulti al consiglio comunale? Il sindaco strategicamente crea tensione per attirare l’attenzione e accrescere il proprio consenso. Se ho necessità di entrare nella sua stanza gli busso la porta anche con i piedi: è un mio diritto entrarci, chiedere spiegazioni o proporre qualcosa di significativo per la gente di Messina.

Cosa pensa del Governo Musumeci?

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

Con il nuovo Governo si ricomincia a parlare di Ponte sullo Stretto, Lei cosa pensa?

Posto che un’infrastruttura come il Ponte sullo Stretto non riusciranno mai a farla rientrare nel Recovery, neanche con successive modifiche, a mio avviso il nuovo Governo dovrebbe puntare a qualcosa di fattibile come la costruzione di strade, autostrade, ospedali e tutto ciò che sia utile al popolo.

Ci sono già movimenti in vista delle prossime elezioni comunali, a che coalizione pensa?

Io sono legato ad Ora Sicilia ed al suo leader Luigi Genovese. Personalmente sono disponibile a candidarmi in una coalizione che abbia come faro il Centro/Destra.