Messina: insulta con minacce di morte e aggredisce i genitori per ottenere soldi per l’acquisto di droga, arrestato 29enne

18 Marzo 2021 13:11

Messina: la Polizia sottopone ai domiciliari presso altro domicilio 29enne per maltrattamenti in famiglia

Nella giornata di ieri, i poliziotti delle Volanti hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina, nei confronti di un messinese di 29 anni resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Vittime i genitori, ai quali non ha risparmiato vessazioni fisiche e morali con insulti offensivi e minacce di morte, aggredendoli altresì attraverso gesti d’ira concretizzatisi in danneggiamenti ad arredi e suppellettili, senza motivo o al fine di ottenere la dazione di somme di denaro per acquistare sostanze stupefacenti. I ripetuti atti di violenza e minaccia del reo hanno costretto le vittime a vivere in uno stato di ansia, di paura e timore per la loro incolumità. Il lavoro d’indagine svolto dai poliziotti, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, ha permesso di delineare le condotte delittuose e di emettere la misura cautelare. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso altro domicilio.