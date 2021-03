Messina, Hub in Fiera: nasce l’app Youline per eliminare le code per fare il vaccino anti Covid

13 Marzo 2021 13:51

Messina, nasce l’app Youline: serve ad eliminare le lunghe code in attesa della somministrazione del vaccino anti-Covid

L’Ufficio emergenza Covid 19 di Messina ha disposto da oggi una nuova riorganizzazione della viabilità e della logistica all’esterno dell’Hub dei padiglioni 7 A 7 B dell’ex Fiera, per un migliore e più efficiente servizio per gli utenti in attesa del vaccino. Dal prossimo lunedì entrerà completamente in funzione il padiglione 7B, consentendo così una più veloce vaccinazione per i cittadini in attesa. Per eliminare le file di persone all’esterno dell’Hub dell’ex Fiera e in previsione di un sempre maggiore flusso di persone nei prossimi giorni, sarà prevista anche la fruizione di un app che prevede un eliminacode virtuale di nuova concezione che permetterà di arrivare all’Hub, dopo la prenotazione, e consentirà agli utenti di inserirsi in una fila ‘virtuale’ e ricevere notifiche sullo stato di avanzamento della fila, arrivando così non troppo in anticipo e non attendendo inutilmente fuori dai padiglioni.

L’App YOULINE è scaricabile da tutti gli smartphone e prevede varie modalità di utilizzo: una gestione automatizzata dove l’utente dotato di smartphone, in autonomia, potrà scannerizzare il QR code presente in fiera. I cittadini riceveranno così notifiche sullo stato di avanzamento della fila. Il cliente non dotato di smartphone potrà comunque inserirsi in coda tramite l’operatore che gli stamperà un ticket cartaceo con un orario determinato e lo inserirà in lista. Inoltre, in seguito alle richieste del commissario dell’Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze, prevista una maggior presenza degli uomini della Protezione civile nel piazzale antistante l’Hub, che interverranno per far mantenere il distanziamento, sistemare gli utenti in file ordinate. Visti anche i problemi di viabilità e logistica all’interno del quartiere fieristico, l’Ufficio Covid chiede ai cittadini di evitare, nei limiti del possibile, di entrare in Fiera con l’auto e utilizzare l’entrata pedonale sul viale della Libertà. In caso di cittadini con patologie gravi o problemi di deambulazione l’accesso sarà sempre consentito all’interno della Fiera.