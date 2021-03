7 Marzo 2021 17:51

Ritrovato un bambino che vagava solo in montagna, probabilmente in compagnia della persona dispersa: l’episodio è avvenuto nei pressi del Santuario della Madonna di Dinnammare, in provincia di Messina

Nelle prime ore del pomeriggio, a Messina, nei pressi del Santuario della Madonna di Dinnammare, un escursionista sarebbe scivolato in un dirupo durante un’uscita domenicale sui Colli San Rizzo. I vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche, messi in allarme da alcune persone, che hanno notato un bimbo straniero, di 5 anni, che vagava da solo per i sentieri delle montagne. Probabilmente, il piccolo era in compagnia della persona che si è persa, di cui al momento non si hanno notizie.