Messina, Giorgio Quartuccio eletto consigliere nazionale FITET (Federazione Italiana Tennistavolo)

11 Marzo 2021 11:36

Messina, Giorgio Quartuccio è stato eletto consigliere nazionale della FITET (Federazione Italiana Tennistavolo)

Nell’Assemblea Elettiva Nazionale Ordinaria di Roma è risultato il quarto, con 14.455 voti, in quota Società: “Ho deciso di scendere in campo perché ritengo fosse arrivato il momento di dare il mio contributo anche in ambito federale. Purtroppo ho dovuto rassegnare le dimissioni da presidente della Top Spin Messina, in quanto la carica di consigliere nazionale risulta incompatibile con qualsiasi altra”.

Enorme soddisfazione per Giorgio Quartuccio, eletto tra i consiglieri della FITeT in quota Società per il quadriennio 2021-2024. Nell’Assemblea Elettiva Nazionale Ordinaria che si è svolta a Roma, al Centro Congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport, è stata rinnovata la fiducia a Renato Di Napoli, confermato presidente della Federazione Italiana Tennistavolo con 20.121 voti, pari al 51,93%, contro i 18.627 (48,07%) di Marcello Cicchitti. I votanti presenti sono stati l’83,13% della forza voto complessiva.

Per quanto concerne i consiglieri, Giorgio Quartuccio è risultato complessivamente il quarto eletto in quota Società, l’unico appartenente alla squadra di Marcello Cicchitti, con 14.455 preferenze. Insieme a lui Carlo Borella (17.122), Elena Mazzantini (15.149), Paolo Pietro Puglisi (14.950), Giuseppe Petralia (14.269), Antonio Tasso (13.409) e Domenico Giordani (13.290). In quota Atleti, invece, Chiara Colantoni (2.340) e Davide Scazzieri (2.037) e in quota Tecnici Silvia Racca (1.073). Come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato votato Roberto Fulginiti (20.046).

Quartuccio, in virtù dello straordinario consenso ricevuto, è atteso dunque da una nuova sfida, dopo aver scritto la storia da presidente della Top Spin Messina conquistando uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Un vero e proprio miracolo sportivo iniziato partendo dal basso, nel 2007 in D1, costruito con passione, serietà e competenza. “Ho deciso di scendere in campo – afferma il neo consigliere FITeT – perché ritengo fosse arrivato il momento di dare il mio contributo anche in ambito federale. Finora non avevo mai preso in considerazione tale ipotesi in quanto troppo impegnato nel consolidamento della Top Spin Messina che sento una mia creatura, una società che ho fondato con tre soli bambini e che si trova ora a competere in Italia e in Europa“.

“Purtroppo – spiega Quartuccio -, proprio oggi, ho dovuto rassegnare le dimissioni da Presidente della Top Spin Messina, in quanto la carica di consigliere nazionale risulta incompatibile con qualsiasi altra a livello federale. Non nascondo che scrivere la lettera di dimissioni mi ha turbato molto, ma adesso si deve voltare pagina e lavorare per il bene del nostro splendido sport anche per non deludere tutti gli amici, sono stati davvero tantissimi, che hanno creduto in me e mi hanno voluto come loro rappresentante in Consiglio nazionale“.

La Top Spin Messina Fontalba, capolista a punteggio pieno in Serie A1 dopo quattro gare, tornerà in campo mercoledì 24 marzo, alle ore 20,45, affrontando in trasferta Il Circolo Prato 2010 nell’ambito della settima giornata. Rinviato a data da destinarsi il big match con l’Apuania Carrara, valido per il quinto turno, su richiesta della società toscana dati gli impegni dei propri tesserati nelle qualificazioni olimpiche, mentre nella sesta giornata verrà osservato il turno di riposo previsto dal calendario.

Ufficializzati, inoltre, gli orari del primo turno di Europe Cup. Allo storico esordio sul palcoscenico continentale la squadra allenata da Wang Hong Liang sarà di scena a Zagabria, in Croazia. Sabato 27 marzo, alle 13, João Monteiro, Andrea Landrieu, Marco Rech Daldosso e Jordy Piccolin sfideranno nel gruppo D i padroni di casa dell’STK Starr Croatia, mentre domenica 28, alla stessa ora, saranno opposti al PTE PEAC Kalo-Meh. Il 27, alle 19, il confronto tra croati e ungheresi. Passeranno alla fase successiva le prime due classificate. Ha invece rinunciato alla partecipazione europea la formazione portoghese del Clube Desportivo Sao Roque