Messina, presunta festa di compleanno all’Istituto Antonello: l’Ufficio Scolastico Regionale chiede una relazione alla dirigente Laura Tringali

5 Marzo 2021 16:52

Ulteriori elementi informativi raccolti dall’ufficio saranno utilizzati per eventuali accertamenti di natura ispettiva e/o per le valutazioni di carattere disciplinare

All’Istituto superiore “Antonello” di Messina si sarebbe svolta nei giorni scorsi una festa di compleanno della dirigente scolastica. La sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia ha reso noto che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, anche tramite l’Ambito Territoriale di Messina, ha immediatamente chiesto una relazione sui fatti alla dirigente scolastica Laura Tringali, nonché assessore alla Pubblica Istruzione nella giunta De Luca. La relazione e gli ulteriori elementi informativi raccolti dall’ufficio saranno utilizzati per eventuali accertamenti di natura ispettiva e/o per le valutazioni di carattere disciplinare.

Festa di compleanno all’ISS Antonello di Messina: nota del Sottosegretario Barbara Floridia

“Riguardo i presunti festeggiamenti che si sarebbero svolti all’ISS Antonello di Messina relativi al compleanno della dirigente scolastica Laura Tringali, informo che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, anche tramite l’Ambito Territoriale di Messina ha immediatamente chiesto una relazione sui fatti alla stessa dirigente scolastica. La relazione e gli ulteriori elementi informativi raccolti dall’ufficio saranno utilizzati per eventuali accertamenti di natura ispettiva e/o per le valutazioni di carattere disciplinare”, così in una nota il Sottosegretario all’Istruzione, la senatrice messinese Barbara Floridia.