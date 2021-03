Messina: Fastweb e l’Azienda Ospedaliera Papardo insieme per uno smart working sicuro e inclusivo

31 Marzo 2021 11:55

Fastweb ha creato per l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina un nuovo sistema di comunicazione sicuro e inclusivo per permettere ai propri dipendenti di lavorare in modo efficace e innovativo, anche da remoto. Grazie alla collaborazione avviata l’azienda ospedaliera si è adeguata pienamente alle normative sul lavoro agile prescritte dai DPCM relativi all’emergenza sanitaria. La nuova architettura di rete prevede un unico sistema ad alta affidabilità centralizzato e abilitato dal servizio di Cloud Computing di Fastweb che consente di accedere alle piattaforme per la video comunicazione e, grazie all’attivazione di 720 nuovi telefoni IP, di accedere all’utenza fissa anche tramite pc e smartphone e di creare chat di Instant Messaging e di condividere documenti sia internamente che con l’esterno in modo semplice e intuitivo. Una novità molto importante per l’azienda ospedaliera è anche la realizzazione di 5 postazioni per lo smartworking presso i domicili degli operatori ipovedenti o non vedenti: un’azione inclusiva che permette a tutti i dipendenti di avere pieno accesso a una modalità di lavoro innovativa.