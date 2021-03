Messina: esposta a Palazzo Zanca la Bandiera nazionale greca

25 Marzo 2021 13:10

Il Comune di Messina, in occasione della celebrazione della Festa Nazionale Ellenica che ricorre oggi 25 marzo ha aderito all’iniziativa promossa dalla comunità ellenica dello Stretto con l’esposizione della Bandiera nazionale greca, alla balconata di Palazzo Zanca. I festeggiamenti quest’anno rivestono un particolare significato in quanto la ricorrenza coincide con il bicentenario della Rivoluzione ellenica contro l’Impero ottomano del 25 marzo 1821. La partecipazione del Comune si propone quale segno di rispetto della lotta per la libertà del popolo greco, in considerazione che Messina è anche comune di minoranza linguistica greca.