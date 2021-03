Messina, l’artista Emanuele Cilenti presenta il cortometraggio drammatcio ‘7 VITE… distrutte’

20 Marzo 2021 13:22

‘7 VITE… distrutte’, il nuovo cortometraggio drammatico realizzato dall’artista di Messina Emanuele Cilenti

L’artista messinese Emanuele Cilenti (poeta, scrittore, attore, autore di canzoni e film maker) torna dietro la macchina da presa realizzando un nuovo cortometraggio drammatico dal titolo: 7 VITE… ditrutte. In questo nuovo lavoro, che non mancherà di far discutere, Cilenti fa luce sui vizi e sulle debolezze che contraddistinguono l’uomo nel suo pellegrinaggio sulla terra.

La trama: Una telefonata, 7 amici, 7 vite che s’intrecciano, 7 anime, ognuno con le proprie paure, i propri drammi, i propri vizi. La follia di 7 vite vissute in maniera sbagliata e dannosa, sempre al limite.

C’è di tutto all’interno del corto, da temi sociali come l’alcool, la droga, problemi insiti nell’animo umano come l’egoismo, il materialismo, ma anche temi d’attualità come la manipolazione e alterazione della vita sia animale, umana e vegetale, la natura e l’ambiente in un crescendo di adrenalina e colpi di scena che cercheranno di far riflettere lo spettatore attento. Un progetto senza una sceneggiatura scritta, tutto affidato all’improvvisazione e alla bravura dell’artista Cilenti Emanuele, un corto presente sul suo canale di Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CsD-SCQGv44.

Ma anche su varie web tv e piattaforme come: ComicsTv, Nova Web Tv, e prossimamente anche su Pop Tv.