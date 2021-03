Messina e Villafranca Tirrena, controlli straordinari dei Carabinieri: 3 arresti e sanzioni per violazioni alla normativa anti-covid [DETTAGLI]

1 Marzo 2021 15:06

Messina e Villafranca Tirrena: intensificati i controlli lungo le principali arterie stradali del capoluogo peloritano

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del capoluogo peloritano, nonché nel limitrofo comune di Villafranca Tirrena, ed in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, con una particolare attenzione al rispetto della normativa anti-covid.

Nel corso dei servizi, in attuazione di distinti provvedimenti di carcerazione emessi dalla competente Autorità Giudiziaria, i carabinieri delle Stazioni di Villafranca Tirrena e quelle di Messina Faro Superiore e Messina Camaro, dopo averli rintracciati, hanno arrestato tre persone. A Villafranca Tirrena è stato arrestato il 54enne C.A. poiché deve espiare un residuo di pene di oltre due anni di reclusione a seguito delle condanne per i reati di evasione, furto, lesioni e resistenza a P.U.

A Messina sono stati arrestati il 44enne messinese G.G., che deve scontare un cumulo di pena di poco più di 6 anni poiché condannato per i reati di furto aggravato in concorso e danneggiamento ed il 31enne R.R., di origine marocchina ma residente a Messina, che dovrà espiare una pena detentiva di due anni e otto mesi a seguito di una condanna per rapina.

C.A. e G.G. sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi mentre R.R. è stato condotto presso il carcere di Catania Piazza Dante.

Inoltre due giovani di Villafranca Tirrena, sono stati segnalati al locale UTG quali assuntori di droga, con il sequestro di modici quantitativi di marijuana, detenuti per uso personale.

Infine, nel corso dei servizi, sono state controllate oltre 60 persone e 40 autovetture, elevando 5 contravvenzioni al codice della strada ed i Carabinieri hanno altresì accertato violazioni alla normativa prevista per il contenimento della diffusione del virus covid-19, con conseguenti sanzioni amministrative elevate nei confronti di 5 persone.