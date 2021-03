Messina: divieti di sosta nelle vie Vittorio Veneto e Consolare Pompea per interventi di potatura

2 Marzo 2021 11:01

Messina: da domani divieti di sosta nelle vie Vittorio Veneto e Consolare Pompea per interventi di potatura e scerbatura

Prosegue l’attività di riqualificazione del verde cittadino, come disposto dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, con interventi di potatura e scerbatura affidati dall’Amministrazione Comunale come servizi aggiuntivi alla Messinaservizi Bene Comune. Domani, mercoledì 3, e giovedì 4, nella fascia oraria 7-17, sarà interessata la via Vittorio Veneto e sempre da domani sino a sabato 6, nella fascia oraria 20-6, la via Consolare Pompea ed il rispettivo controviale, tra il numero civico 645 e la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Grotte. Pertanto per singoli tratti di intervento giornaliero ed esclusivamente dove insiste l’alberatura oggetto degli interventi di potatura, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede, indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto e garantendo l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita, in sicurezza, nella restante parte della carreggiata stradale.