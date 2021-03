Messina, disposta la chiusura al transito della S.P. 39 di Larderia

26 Marzo 2021 09:05

L’interdizione interessa il km. 0+300 cavalcavia n.1 dell’Autostrada A/20 tangenziale di Messina

La 3^ Direzione “Viabilità” Servizio “Manutenzione viabilità zona omogenea Jonica-Alcantara” della Città Metropolitana di Messina, con ordinanza n. 16 del 25 marzo 2021 , ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale sulla strada provinciale 39 di Larderia, al km. 0+300 cavalcavia n.1 dell’Autostrada A/20 tangenziale di Messina dal 27 marzo 2021 e fino al termine dei lavori. La disposizione è stata emanata tenuto conto della nota del Consorzio Autostrade Siciliane, relativa alla criticità “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del Cavalcavia n.1 Autostrada A/20 Messina Palermo tratta tangenziale di Messina” ed in considerazione dell’apertura al transito veicolare della pista di emergenza “bypass collegamento tra la S.P. 39 con l’Area dì Servizio Tremestieri Ovest/Autogrill” con divieto di transito pedonale, ai velocipedi ed ai motocicli fino a 149 cc. In particolare, in data 16 marzo 2021 , il Servizio “Manutenzione Viabilità” ha ultimato i lavori urgenti e messa in sicurezza della viabilità alternativa S.P. 39 Larderia, nel tratto via Pennisi sottopasso Autostrada A/20 Tangenziale di Messina, permettendo il transito pedonale, alle autovetture, ai velocipedi ed ai motocicli, regolamentato con l’installazione di impianto semaforico; Durante la chiusura del tratto interessato dai lavori, il transito veicolare sarà dirottato sul percorso alternativo di collegamento “bypass S.P. 39 Larderia con l’area di servizio Tremestieri ovest/Autogrill” con limite di velocità di 20 km/h , con divieto di transito pedonale, ai velocipedi ed ai motocicli fino a 149 cc. Inoltre, è vietato il transito ai mezzi pesanti nel percorso alternativo S.P. 39 Larderia, tratto via Pennisi sottopasso A/20, con limitazione di larghezza mt. 2,50 – altezza mt. 3,60.