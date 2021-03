Messina, la denuncia di un lettore indignato: il quartiere Lombardo fra erbacce e manto stradale distrutto [GALLERY]

28 Marzo 2021 15:01

Messina, la denuncia di un lettore indignato in merito alle condizioni del quartiere Lombardo fra erbacce e manto stradale distrutto

Domenica delle Palme, ma la rabbia dei residenti del quartiere Lombardo di Messina non intende placarsi nemmeno con un ramoscello d’ulivo. Un lettore indignato segnala alla redazione di StrettoWeb lo stato di alcune vie del quartiere, nella fattispecie via Cremona, Via Pavia e Via Monza. Nella segnalazione si fa riferimento alla “scarsa attenzione o meglio l’incapacità (ormai atavica) della classe politica ed amministrativa in questi decenni, su come gestire la quotidianità di alcuni servizi essenziali in questa città!“. Le problematiche sono sempre le stesse: mancata scerbatura di alcune zone, mentre altre come via Bergamo, via Brescia e via Milano risultano pulite; nessuna pulizia dei tombini nonostante i proclami dell’Amam; ritardo nel ripristino del manto stradale distrutto dai lavori di Openfiber.