Messina, degrado in località Sperone. L’ordinanza di De Luca: “interdizione dell’area fino al 31 marzo per ripristino delle condizioni di decoro”

20 Marzo 2021 13:32

Messina, interdizione dell’area adibita a verde attrezzato: il testo dell’ordinanza

Dopo la segnalazione dei cittadini di Messina delle condizioni di degrado di un’area adibita a verde attrezzato, sita in località Sperone, il Sindaco Cateno De Luca ha emanato un’ordinanza per l’interdizione e la messa in sicurezza del luogo. Come si legge nella nota del Comune è stata quindi disposta “l’interdizione al pubblico dell’area, per il tempo occorrente alla messa in sicurezza ed al ripristino delle condizioni di decoro e, comunque, fino al 31.03.2021, salvo eventuali revoche e/o proroghe determinate dai tempi occorrenti per l’esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e ripristino dei luoghi, l’esecuzione tempestiva delle manutenzioni e del ripristino delle condizioni di decoro agli Uffici comunali ed alle Società partecipate, secondo la rispettiva competenza”.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ORDINANZA COMPLETA