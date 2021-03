Messina: da oggi ritiro delle tessere AST per soggetti disabili

1 Marzo 2021 09:29

Messina: a partire da oggi possono essere ritirati gli abbonamenti del servizio di trasporto gratuito sui mezzi extraurbani a favore di soggetti disabili per l’anno 2021/2022

A partire da oggi, lunedì 1, possono essere ritirati gli abbonamenti del servizio di trasporto gratuito sui mezzi extraurbani (AST) a favore di soggetti disabili per l’anno 2021/2022. La consegna dei tesserini si effettua al Dipartimento Politiche Sociali sito a Palazzo Satellite, in piazza della Repubblica n. 40, piano terra (front-office), da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Si precisa che l’ingresso è consentito nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.