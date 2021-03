11 Marzo 2021 12:58

Messina: da lunedì divieti di sosta in un tratto di via Consolare Pompea per interventi di potatura e scerbatura

Da lunedì 15 sino a mercoledì 17, nella fascia oraria 20 – 6, sul lato monte della via Consolare Pompea, tra la chiesa Santa Maria delle Grazie a Grotte ed il bivio Torrente Guardia, saranno effettuati interventi urgenti di potatura e scerbatura affidati dall’Amministrazione Comunale come servizi aggiuntivi alla Messinaservizi Bene Comune. Pertanto per singoli tratti di intervento giornaliero ed esclusivamente dove insiste l’alberatura oggetto degli interventi, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede, indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto e garantendo l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita, in sicurezza, nella restante parte della carreggiata stradale.