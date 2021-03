16 Marzo 2021 12:39

Messina: conclusa la campagna solidale dell’Ateneo, giovedì 1 aprile la donazione di € 13.790,00 alle Associazioni benefiche cittadine

Si è conclusa la seconda campagna solidale #donaunoradeltuolavoro che ha visto coinvolta, ancora una volta, la Comunità Accademica dell’Università di Messina. Il nuovo progetto, denominato “La solidarietà non si ferma…. a Pasqua Unime c’è“, è stato ideato dal Dipartimento Affari Generali con il contributo del D.A. “Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane” e del D.A. “Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie”. Lo scopo è stato quello di raccogliere fondi e fornire un sostanziale sostegno alle Associazioni cittadine di beneficenza, per aiutare le famiglie più bisognose nel territorio messinese in vista delle feste Pasquali. Le donazioni sono state effettuate – tramite una apposita piattaforma informatica a portata di clic – dal personale docente e tecnico-amministrativo d’Ateneo, dai dottorandi, dagli specializzandi e dal personale della società cooperativa Uni.Lav. In soli 13 giorni è stata raggiunta la considerevole somma di € 13.790,00, per un totale di circa 952 ore donate. Giovedì 1 aprile, alle ore 12, la cifra verrà devoluta, nel corso di un incontro, alle Associazioni benefiche locali.