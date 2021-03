Messina: cerimonia di intitolazione della Sala Biblioteca della Prefettura al Prefetto Maria Antonietta Cerniglia

9 Marzo 2021 13:19

Si svolgerà nella mattinata di giovedì 11 marzo p.v., con inizio alle ore 09,30, la cerimonia di intitolazione della Sala Biblioteca del Palazzo del Governo di Messina al Prefetto Maria Antonietta Cerniglia, prematuramente scomparsa nel 2018. Nell’occasione, dopo l’iniziale saluto del Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, interverranno l’Arcivescovo di Messina, Mons. Giovanni Accolla, il fratello del Prefetto Cerniglia, dott. Massimo Cerniglia, e in collegamento video il Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Vicecapo della Polizia. La cerimonia che, in ragione dell’attuale fase pandemica, si svolgerà in modalità video da remoto con la sola presenza dei familiari