Messina cambia Prefetto: Lamorgese nomina Cosima di Stani al posto di Librizzi

4 Marzo 2021 22:37

Il Consiglio dei ministri ha approvato il movimento dei prefetti: Librizzi, in precedenza a Messina, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Catania

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha approvato le seguenti nomine e movimento di prefetti: Maria Carmela Librizzi, da Prefetto di Messina è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Catania; Cosima Di Stani, da Prefetto di Caltanissetta è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Messina; Chiara Armenia, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto a Caltanissetta; Vincenzo Callea, da prefetto di Isernia, è collocato fuori ruolo ai fini del conferimento di componente del consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.

Nuovo Prefetto a Messina: chi è Cosima Di Stani?

Cosima Di Stani è nata a Taranto il 25 settembre 1960 e ha un figlio. È laureata in Giurisprudenza ed è abilitata all’esercizio della professione di Avvocato. Ha conseguito anche un Master in Management pubblico con l’Università di Perugia e la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Entrata in carriera nell’aprile del 1989, ha lavorato presso le Prefettura di Matera, Taranto e Verona, oltre che a Reggio Calabria. È stata promossa Vice Prefetto con decorrenza 1 gennaio 2006.

Ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di Commissario Straordinario del Comune di Tursi, di Commissario liquidatore per il dissesto del Comune di Grottole, di Commissario Straordinario del Comune di San Giorgio Jonico, Sub Commissario Prefettizio dei Comuni di Manduria, di Martina Franca e di Taranto. Presso quest’ultimo Ente ha seguito le complesse vicende legate alla dichiarazione del dissesto finanziario. Nella provincia di Reggio Calabria, è stata Commissario Prefettizio presso il Comune di San Ferdinando e Coordinatore della Commissione d’accesso presso il Comune di Bagnara Jonica.

Durante la permanenza a Matera ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale, Ufficiale Rogante, componente effettivo della Commissione Elettorale Mandamentale di Matera; a Taranto ha ricoperto gli incarichi di Vice Capo di Gabinetto, di Dirigente reggente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica nonché, per sei anni, di Capo di Gabinetto, occupandosi, tra l’altro, anche delle complesse problematiche connesse alla nota vicenda dell’Ilva. Ha, altresì, coordinato le attività di aggiornamento dei Piani di emergenza esterna di Ilva e di Eni.

È stata componente della Sezione Provinciale di Controllo di Taranto. È stata soggetto attuatore anche per la gestione della struttura temporanea di accoglienza di Manduria dal 6 marzo 2012, occupandosi in particolare della dismissione della struttura stessa. A Verona ha diretto l’Area II Enti locali e Servizio Elettorale.

A Reggio Calabria dal 5 maggio 2014 ha ricoperto l’incarico di Viceprefetto Vicario, occupandosi, tra l’altro, del coordinamento degli arrivi di navi di migranti presso il Porto di quel Capoluogo.

Inoltre ha ricoperto gli incarichi di Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Taranto e di Manduria, di Verona e di Reggio Calabria.

È stata insignita delle onorificenze di Cavaliere in data 2 giugno 2010 e di Cavaliere Ufficiale in data 16 ottobre 2016.

Nel Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2017 è stata nominata Prefetto di Crotone, a decorrere dal 21 agosto 2017.

È stata nominata Prefetto di Caltanissetta a decorrere dal 17 Dicembre 2018.