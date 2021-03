Messina: buoni acquisto per i concorsi scolastici, pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali

12 Marzo 2021 12:11

Buoni acquisto per i concorsi scolastici attivati dall’Amministrazione comunale di Messina: pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa

Nell’ambito dell’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato lo scorso 12 febbraio, finalizzato alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali operanti nel Comune di Messina, disponibili all’accettazione di buoni acquisto dei concorsi scolastici attivati dall’Amministrazione, il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Pubblica Istruzione e Cultura ha comunicato l’elenco degli esercenti di attività commerciali di prodotti afferenti ai servizi scolastici (librerie, cartolerie e belle arti e di giochi). Alla scadenza del termine di partecipazione, lo scorso 3 marzo, hanno aderito all’iniziativa le cartolibrerie: “Reza” di Giorgianni Caterina, viale San Martino n. 419; “Italia Goal” di Morabito Natalina, via Comunale n.148; e “Gino” di Giliberti Biagio, via Pietro Castelli n. 36; la ditta “Cartosmile” di Giacobbe Nicola, via Tommaso Cannizzaro n. 248; l’impresa “Ottotomi S.r.l.” di Montalto Viviana, via Consolato del Mare n.35; e le librerie “Colosi” di Restuccia Giuseppe, via Centonze n. 227; e “Bonanzinga” di Bonanzinga Daniela, via XXVII Luglio n.78.