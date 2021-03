Messina: ladra in azione dentro grande magazzino, giovane arrestata

5 Marzo 2021 10:18

Messina: ladra in azione dentro grande magazzino. La Polizia di Stato arresta ventenne

Ha tentato di rubare della merce all’interno di un esercizio commerciale in centro città tagliandone con un paio di forbici i talloncini anti-taccheggio. Ha poi infilato quanto rubato in borsa e ha cercato di guadagnare l’uscita. Ai poliziotti delle Volanti intervenuti, la ventenne sorpresa a rubare ha dichiarato false generalità. È scattato pertanto l’arresto per tentato furto aggravato e la denuncia per aver fornito false generalità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani. La merce è stata riconsegnata all’esercizio commerciale, le forbici utilizzate sono state sottoposte a sequestro.