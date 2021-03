Messina: ex fidanzata insultata ed aggredita in strada, arrestato un 30enne dello Sri Lanka

9 Marzo 2021 10:20

Eseguita dai poliziotti delle Volanti ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, nei confronti di un trentenne originario dello Sri Lanka. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate perpetrate ai danni della ex fidanzata. Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, hanno avuto inizio lo scorso febbraio quando la vittima ha ceduto alla richiesta di un ultimo incontro chiarificatore. La donna è stata insultata ed aggredita in strada riportando lesioni al capo e alla schiena, successivamente giudicate guaribili in gg.8. Il provvidenziale intervento di un passante a difesa della donna ha scongiurato conseguenze peggiori. Gli ulteriori accertamenti operati dalla Polizia di Stato hanno delineato una condotta caratterizzata da insana gelosia, scaturita dalla decisione della donna di troncare la relazione sentimentale e reiterata nel tempo. Plurimi gli episodi di minacce di morte, insulti e appostamenti che hanno confermato le responsabilità del reo e portato alla misura cautelare.